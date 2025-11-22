Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: пока «Зенит» не провёл ни одной тренировки в полном составе

Сергей Семак: пока «Зенит» не провёл ни одной тренировки в полном составе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о тренировке в полном составе после завершения международной паузы ФИФА в преддверии выездного матча 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Игра пройдёт в Нижнем Новгороде 23 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, уточняющий вопрос: в какой день команда провела первую тренировку в полном составе?
— По сути, ещё ни одной, потому что у нас вчера было восстановительное занятие для трех игроков, которые ночью вернулись. Естественно, пока ни одной тренировки не провели, в полном составе сегодня будет первая, но и она, я думаю, в спокойном режиме пройдёт. Какие-то нюансы мы постараемся учесть, но, по сути, сегодня первый день, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам 15 сыгранных туров РПЛ «Зенит» занимает третье место, набрав 30 очков, столько уже у находящегося на четвёртой строчке турнирной таблицы «Локомотива». Лидирующие «Краснодар» и ЦСКА опережают сине-бело-голубых и железнодорожников на три очка.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Самые дорогие трансферы «Зенита»

Материалы по теме
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android