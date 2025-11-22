Сергей Семак: пока «Зенит» не провёл ни одной тренировки в полном составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о тренировке в полном составе после завершения международной паузы ФИФА в преддверии выездного матча 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Игра пройдёт в Нижнем Новгороде 23 ноября.

— Сергей Богданович, уточняющий вопрос: в какой день команда провела первую тренировку в полном составе?

— По сути, ещё ни одной, потому что у нас вчера было восстановительное занятие для трех игроков, которые ночью вернулись. Естественно, пока ни одной тренировки не провели, в полном составе сегодня будет первая, но и она, я думаю, в спокойном режиме пройдёт. Какие-то нюансы мы постараемся учесть, но, по сути, сегодня первый день, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам 15 сыгранных туров РПЛ «Зенит» занимает третье место, набрав 30 очков, столько уже у находящегося на четвёртой строчке турнирной таблицы «Локомотива». Лидирующие «Краснодар» и ЦСКА опережают сине-бело-голубых и железнодорожников на три очка.

