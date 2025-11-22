Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я почувствовал себя преданным». Доннарумма — об уходе из «ПСЖ»

«Я почувствовал себя преданным». Доннарумма — об уходе из «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма высказался об уходе из «ПСЖ».

«Я почувствовал себя преданным, потому что, когда я пришёл, я адаптировался к ПСЖ — я уделял этому особое внимание. Но в итоге последние несколько месяцев были совершенно другими. Это меня разочаровало. Это что-то, что я никогда не смогу объяснить, но нужно это принять. Я был расстроен этим — тем, как они управились с ситуацией. Это печально, но нужно двигаться дальше. Я всегда буду благодарен ПСЖ за то, что они дали мне, и за то, что я дал им — это было фантастически. И я всегда благодарю болельщиков.

Я всегда буду возвращаться в Париж, потому что он стал для меня вторым домом, настолько фундаментальной частью моей жизни он был. Я счастлив тем, чего достиг там, и тем, что мне дали мои партнёры и болельщики, и всегда буду им благодарен», — приводит слова Доннаруммы Sky Sports.

Контракт вратаря с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2030 года.

Материалы по теме
Алисон, Доннарумма, Щенсны — в списке номинантов на звание лучшего вратаря года от ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android