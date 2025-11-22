Клубы АПЛ проголосовали против установления потолка зарплат — BBC

Клубы Английской футбольной премьер‑лиги (АПЛ) проголосовали против предложения о введении потолка зарплат, сообщает BBC. При этом минимально необходимой квотой было поддержано введение коэффициента затрат на состав (SCR, Squad Cost Ratio).

По данным источника, при голосовании по вопросу установления в АПЛ потолка зарплат представители семи клубов высказались «за», 12 — «против», один участник воздержался.

При голосовании по SCR было получено 14 голосов «за», что является пограничным количеством, позволившим принять новое правило. «Против» высказались шесть клубов АПЛ.

В соответствии с принятым нововведением, общие расходы на состав клубов (включающие зарплату игроков и тренерского штаба, а также трансферные сборы и комиссионные агентов) с сезона-2026/2027 будут ограничиваться 85% от доходов клуба. При этом для клубов, выступающих в еврокубках, этот показатель в любом случае составит 70% в соответствии с требованиями УЕФА.

