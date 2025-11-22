Скидки
Флик высказался о готовности Рашфорда и Рафиньи к предстоящему матчу Ла Лиги

Флик высказался о готовности Рашфорда и Рафиньи к предстоящему матчу Ла Лиги
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал степень готовности Маркуса Рашфорда и Рафиньи к предстоящему матчу 13-го тура Ла Лиги «Атлетиком» из Бильбао.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Маркуса жар, его не было на последних тренировках, и я сомневаюсь, что он сможет играть, но хорошая новость в том, что Рафинья вернётся, и мы посмотрим, что он может нам дать. Десять, пятнадцать минут… посмотрим, но для меня это большой шаг, что он вернулся», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» располагается на второй строчке, имея в активе 28 очков. Лидирует мадридский «Реал» с 31 набранным баллом.


