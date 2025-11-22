Флик высказался о готовности Рашфорда и Рафиньи к предстоящему матчу Ла Лиги
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал степень готовности Маркуса Рашфорда и Рафиньи к предстоящему матчу 13-го тура Ла Лиги «Атлетиком» из Бильбао.
Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У Маркуса жар, его не было на последних тренировках, и я сомневаюсь, что он сможет играть, но хорошая новость в том, что Рафинья вернётся, и мы посмотрим, что он может нам дать. Десять, пятнадцать минут… посмотрим, но для меня это большой шаг, что он вернулся», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» располагается на второй строчке, имея в активе 28 очков. Лидирует мадридский «Реал» с 31 набранным баллом.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
03:08
-
02:57
-
02:48
-
02:41
-
02:34
-
02:24
-
02:24
-
02:16
-
02:09
-
02:06
-
01:59
-
01:48
-
01:43
-
01:03
-
00:46
-
00:40
-
00:40
-
00:21
-
00:12
-
00:11
-
00:06
-
00:00
- 21 ноября 2025
-
23:51
-
23:47
-
23:44
-
23:26
-
23:26
-
23:20
-
23:19
-
23:08
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:50
-
22:38