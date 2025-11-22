Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о возможном продлении контракта с Йылдызом

Главный тренер «Ювентуса» Лучиано Спаллетти высказался о возможном продлении контракта с нападающим клуба Кенаном Йылдызом.

«Я всё смотрю и слушаю, но этим должен заниматься клуб. Для нас Кенан — это игрок, способный изменить игру, тот самый «выстрел в ночи», который хватает тебя и ускользает, и ты даже не успеваешь понять как. У него поведение лидера», — приводит слова Спаллетти Никола Скира в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Йылдыз провёл 18 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Действующее трудовое соглашение Кенана с туринским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.