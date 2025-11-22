Скидки
Моуриньо: в перерыве я сделал четыре замены, но хотел бы сделать девять

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался об игре команды в матче 1/16 финала Кубка Португалии против «Атлетико Лиссабон» (2:0).

Кубок Португалии . 1/16 финала
21 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК
Атлетико Лиссабон
Лиссабон
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон
0:1 Риос – 73'     0:2 Павлидис – 76'    

«Мы в первом тайме сыграли плохо. Меня больше всего расстраивает, когда у игроков плохое отношение к делу. В перерыве я сделал четыре замены, но хотел бы сделать девять. К матчам нужно относиться серьёзно.

Проблема была не в системе, а в игроках. Сегодня была ротация, и некоторые основные игроки не были на поле с первой минуты. Я — тренер «Бенфики», и ответственность лежит на мне, но и у игроков тоже есть своя ответственность, в первую очередь, перед болельщиками. Что касается отношения, есть вещи, которые не подлежат обсуждению и которые я не могу принять. Когда я критикую игроков, я критикую себя за то, что не выжимаю из них максимум.», — приводит слова Моуринью Record.

Жозе Моуринью возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года.

