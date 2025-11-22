«Он будет праздновать прямо передо мной». Доннарумма — о возможном голе Тонали

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем матче 12-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» и о возможном голе Сандро Тонали.

«Это будет сложный матч, потому что играть там очень сложно. Тонали? Он попытается забить мне гол, но у него не получится: если же забьёт, я уверен, что он будет праздновать прямо передо мной», — приводит слова Джанлуиджи Доннаруммы Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Манчестер Сити» расположился на втором месте в турнирной таблице английского чемпионата, имея в активе 22 очка. Отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» составляет четыре балла.