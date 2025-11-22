Защитником «Фейеноорда» интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити» — Романо

Правым защитником «Фейеноорда» Дживайро Ридом заинтересовались сразу несколько топ-клубов Европы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, 19-летнего нидерландца уже хочет видеть у себя «Бавария» — мюнхенцы успели провести переговоры с роттердамским клубом. Кроме того, «Манчестер Сити» включил Рида в список потенциальных усилений правого фланга на 2026 год.

В текущем сезоне голландец провёл за «Фейеноорд» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол и три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Рида с нидерландским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.