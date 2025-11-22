Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитником «Фейеноорда» интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити» — Романо

Защитником «Фейеноорда» интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити» — Романо
Комментарии

Правым защитником «Фейеноорда» Дживайро Ридом заинтересовались сразу несколько топ-клубов Европы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, 19-летнего нидерландца уже хочет видеть у себя «Бавария» — мюнхенцы успели провести переговоры с роттердамским клубом. Кроме того, «Манчестер Сити» включил Рида в список потенциальных усилений правого фланга на 2026 год.

В текущем сезоне голландец провёл за «Фейеноорд» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол и три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Рида с нидерландским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Топ-события субботы: дерби «Спартак» — ЦСКА, Малкин против Капризова, НБА и Формула-1
Топ-события субботы: дерби «Спартак» — ЦСКА, Малкин против Капризова, НБА и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android