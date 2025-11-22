Скидки
Футбол Новости

Джанлуиджи Доннарумма: это фантастика — иметь Пепа Гвардиолу в качестве своего тренера

Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

«Он дал мне много советов и часто со мной разговаривает. Он мне очень помогает. Он особенный тренер, и это фантастика — иметь Пепа Гвардиолу в качестве своего тренера. Это мечта любого игрока, и я очень счастлив», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба «МС».

В текущем сезоне итальянец провёл за английский клуб 12 матчей во всех турнирах, в шести из них сохранил ворота в неприкосновенности.

Действующее трудовое соглашение Доннаруммы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

