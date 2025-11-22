Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Фатех. Прямая трансляция
«Поздравляю с потрясающей, выдающейся карьерой». Гвардиола обратился к Фернандиньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил с завершением карьеры бывшего футболиста клуба Фернандиньо.

«Невероятные воспоминания. В моём сердце есть место для особенных игроков, и этот период здесь навсегда останется в моей памяти. Фернандиньо — один из них. Он очень помог мне, когда я приехал сюда десять лет назад, и он был выдающимся игроком. Я почти уверен, что он будет связан с футболом. Его опыт игры за ведущие клубы и в национальной сборной должен помочь новым поколениям футболистов.

Надеюсь, он найдёт счастье в том решении, которое собирается принять. Поздравляю с потрясающей, выдающейся карьерой», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «МС».

20 ноября, бывший полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 40 лет.

За «горожан» футболист провёл 383 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 32 ассиста.

