«Арсенал» ведёт переговоры о подписании одной из главных звёзд Серии А — Caught Offside

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к вингеру «Ювентуса» Кенану Йылдызу и рассматривает возможность его приобретения, сообщает Caught Offside

Агент 20-летнего футболиста Жорже Мендеш уже провёл встречу с представителями английского клуба в Турине, где стороны обсудили потенциальный переход игрока. Ожидается, что сумма сделки может оказаться в диапазоне € 90–100 млн.

Ранее сообщалось, что за Йылдызом также следят «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Контракт турецкого полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне Йылдыз отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами в 14 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его в € 75 млн.

Дональд Трамп встретился с футболистами «Ювентуса»

