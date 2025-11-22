Скидки
Андрей Шевченко подвёл итоги работы Сергея Реброва у руля сборной Украины

Аудио-версия:
Президент УАФ Андрей Шевченко подвёл итоги выступления сборной Украины под руководством Сергея Реброва в квалификации ЧМ-2026.

«Действительно, нам достался один из самых мощных соперников, но все команды в плей-офф высокого уровня. Через европейскую квалификацию завоевать путёвку на чемпионат мира очень сложно, потому что все команды сейчас очень конкурентны. Уровень игроков сборной Швеции очень высокий, поэтому нам нужно как можно лучше подготовиться к игре.

Наша сборная показала большое стремление к победе и хороший командный дух в последней игре против Исландии. Команда и тренер сумели подарить позитивные эмоции всей стране. Нужно сохранить этот настрой на матчи плей-офф. Для нас очень важна поддержка всех болельщиков, мы на неё рассчитываем.

Задача сборной остаётся неизменной. Мы весь цикл работаем для завоевания путевки на чемпионат мира и наш путь продолжается. Команда Сергея Реброва вышла из группы, со второго места. На первом – одна из сильнейших команд мира, сборная Франции. Поэтому считаю, что Сергей Ребров показал максимальный результат в отборочной группе и теперь вместе с командой должен сделать финальные шаги к чемпионату мира. А мы будем поддерживать его и команду», — приводит слова Шевченко сайт «Чемпион».

Напомним, в первом матче плей-офф отборочного турнира Украины сыграет со шведами. Далее, в случае успеха, их ждёт победитель пары Польша — Албания.

