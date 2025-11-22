Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Фатех. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ — источник

Комментарии

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может оказаться в английской Премьер-лиге. По информации Defensa Central, интерес к 26-летнему украинцу проявляет «Тоттенхэм».

Лондонский клуб рассматривает вариант усиления вратарской линии, и Лунин фигурирует среди основных кандидатов на возможный январский трансфер. Сообщается, что «шпоры» готовы предложить за него сумму в пределах € 12–15 млн. Однако в Мадриде, по данным источника, не считают целесообразным отпускать украинца по ходу сезона.

В текущей кампании Лунин пока не провёл ни одного официального матча за первую команду «Реала».

