«Он хочет, чтобы ему отдали дань уважения». Альба — о возвращении Месси на «Камп Ноу»

Бывший защитник «Барселоны» и нынешний одноклубник Лионеля Месси по «Интер Майами» Жорди Альба уверен, что аргентинцу необходимо организовать церемонию прощания на «Камп Ноу».

«Он хочет, чтобы ему отдали дань уважения, и я надеюсь, что это произойдёт. Он этого заслуживает, это будет невероятный праздник. Все ждут этого момента. Он лучший игрок в истории, и «Камп Ноу» заслуживает почувствовать его энергию снова», – приводит слова Альбы Mundo Deportivo.

Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. За это время он провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

