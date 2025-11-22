«Случился несчастный случай». Энцо Мареска — о травме Коула Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу травмы Коула Палмера.

«Когда в 11 часов вечера тебе приходит сообщение от врача, это всегда плохие новости. Я посмотрел на телефон — это был врач, и он просто сказал: «У Коула произошёл несчастный случай дома».

План для Коула был в том, чтобы принять участие в тренировке в четверг, чтобы быть готовым. К сожалению, за ночь до этого случился несчастный случай. Такое бывает. Я много раз за ночь встаю в туалет. Я бьюсь головой, ногами, всем телом — такое может случиться. Он был очень близок. Он почти вернулся к нам после травмы паха — и это была очень хорошая новость, а затем произошла эта маленькая неприятность», — приводит слова Марески Daily Mail.

23-летний Палмер не играет из-за травмы с 20 сентября. Всего в нынешнем сезоне англичанин в четырёх матчах забил два мяча.