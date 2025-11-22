Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Случился несчастный случай». Энцо Мареска — о травме Коула Палмера

«Случился несчастный случай». Энцо Мареска — о травме Коула Палмера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу травмы Коула Палмера.

«Когда в 11 часов вечера тебе приходит сообщение от врача, это всегда плохие новости. Я посмотрел на телефон — это был врач, и он просто сказал: «У Коула произошёл несчастный случай дома».

План для Коула был в том, чтобы принять участие в тренировке в четверг, чтобы быть готовым. К сожалению, за ночь до этого случился несчастный случай. Такое бывает. Я много раз за ночь встаю в туалет. Я бьюсь головой, ногами, всем телом — такое может случиться. Он был очень близок. Он почти вернулся к нам после травмы паха — и это была очень хорошая новость, а затем произошла эта маленькая неприятность», — приводит слова Марески Daily Mail.

23-летний Палмер не играет из-за травмы с 20 сентября. Всего в нынешнем сезоне англичанин в четырёх матчах забил два мяча.

Материалы по теме
Коул Палмер пропустит матчи с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за перелома пальца ноги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android