Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский журналист раскрыл причину трансфера Ильи Забарного в «ПСЖ»

Французский журналист раскрыл причину трансфера Ильи Забарного в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс рассказал о причинах, по которым «ПСЖ» летом купил украинского защитника Илью Забарного у «Борнмута».

«План заключался в том, чтобы сначала подписать центрального защитника. Мы предполагали, что Маркиньос останется ещё на год, но не были в этом уверены. Абсолютным приоритетом было начать процесс поиска преемника. Если Маркиньос решил бы уйти после победы в Лиге чемпионов, у нас уже был бы кандидат.

Была ли реальная возможность ухода Маркиньоса этим летом? От этого быстро отказались, но да, этот вопрос ставился, и он снова будет поставлен в следующем году. Забарный был выбором номер один, и я бы даже сказал, номер два и три, учитывая, что с игроком уже давно действовало соглашение.

Когда речь идёт о таких суммах, как € 60 млн плюс бонусы, вы знаете, как всё будет развиваться. Оба клуба считали, что украинец будет в итоге носить футболку «ПСЖ», — сказал Хокинс в интервью Canal Supporters.

Напомним, в текущем сезоне Забарный провёл за «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Материалы по теме
«Поясни, или мы с тебя спросим». Ультрас «Динамо» К обратились к Забарному из-за Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android