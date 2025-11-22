Французский журналист раскрыл причину трансфера Ильи Забарного в «ПСЖ»

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс рассказал о причинах, по которым «ПСЖ» летом купил украинского защитника Илью Забарного у «Борнмута».

«План заключался в том, чтобы сначала подписать центрального защитника. Мы предполагали, что Маркиньос останется ещё на год, но не были в этом уверены. Абсолютным приоритетом было начать процесс поиска преемника. Если Маркиньос решил бы уйти после победы в Лиге чемпионов, у нас уже был бы кандидат.

Была ли реальная возможность ухода Маркиньоса этим летом? От этого быстро отказались, но да, этот вопрос ставился, и он снова будет поставлен в следующем году. Забарный был выбором номер один, и я бы даже сказал, номер два и три, учитывая, что с игроком уже давно действовало соглашение.

Когда речь идёт о таких суммах, как € 60 млн плюс бонусы, вы знаете, как всё будет развиваться. Оба клуба считали, что украинец будет в итоге носить футболку «ПСЖ», — сказал Хокинс в интервью Canal Supporters.

Напомним, в текущем сезоне Забарный провёл за «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»