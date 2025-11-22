«Не чувствуется, что это единый коллектив». Гершкович — о московском «Динамо»

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался об отсутствии коллективизма в команде.

«Обратил внимание, что динамовцам не хватает одного — чувства коллективизма. Когда они выходят играть, не чувствуется, что это единый коллектив. Пожелал руководству и ребятам как можно быстрее создать этот коллектив, который выходит на поле сражаться не только за себя, но и за того парня», — сказал Гершкович в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров московское «Динамо» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. Следующий матч москвичи проведу дома с махачкалинским «Динамо», встреча состоится 23 ноября.