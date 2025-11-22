Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не чувствуется, что это единый коллектив». Гершкович — о московском «Динамо»

«Не чувствуется, что это единый коллектив». Гершкович — о московском «Динамо»
Комментарии

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался об отсутствии коллективизма в команде.

«Обратил внимание, что динамовцам не хватает одного — чувства коллективизма. Когда они выходят играть, не чувствуется, что это единый коллектив. Пожелал руководству и ребятам как можно быстрее создать этот коллектив, который выходит на поле сражаться не только за себя, но и за того парня», — сказал Гершкович в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров московское «Динамо» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. Следующий матч москвичи проведу дома с махачкалинским «Динамо», встреча состоится 23 ноября.

Материалы по теме
Степашин назвал условие, при котором Гусев будет утверждён в качестве тренера «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android