Главная Футбол Новости

«Челси» интересуется Пабло Барриосом, «Атлетико» может запросить € 100 млн

Комментарии

Лондонский «Челси» выразил заинтересованность в полузащитнике мадридского «Атлетико» Пабло Барриосе. Английский клуб уже направил официальный запрос относительно 22-летнего футболиста. Этот игрок является важной частью состава испанской команды, и «Челси» рассматривает возможность его приобретения в предстоящих трансферных окнах. Об этом сообщает Caught Offside.

В текущем сезоне Пабло Барриос провёл 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно данным источника, «Атлетико» Мадрид может установить цену за своего центрального полузащитника в размере € 100 млн.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Барриоса составляет € 55 млн.

