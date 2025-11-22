«Тяньцзинь» — «Шанхай Шэньхуа»: онлайн-трансляция матча Суперлиги начнётся в 10:30

Сегодня, 22 ноября, состоится матч заключительного, 30-го тура китайской Суперлиги, в котором встретятся «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра пройдёт на стадионе «ТЕДА» (Тяньцзинь). Стартовый свисток прозвучит в 10:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров чемпионата Китая команда Слуцкого набрала 61 очко и занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка. «Шанхай Шэньхуа» может выиграть Суперлигу только при условии, что победит «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», а «Шанхай Порт» проиграет в своём матче с «Далянь Инбо». У лидера чемпионата Китая преимущество перед командой Слуцкого по личным встречам (1:1, 2:1).

Российские футболисты за рубежом: