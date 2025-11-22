Скидки
Спартак — ЦСКА: во сколько начало матча 16-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча 16-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» — 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

