Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, пройдут три матча 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 22 ноября (время московское):

13:30. «Урал» – «Спартак» Кострома;

15:00. «Чайка» – «Нефтехимик»;

17:00. «Арсенал» Тула – «Черноморец».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 42 очка. На втором месте располагается «Урал» (39). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (15) и «Торпедо» (18).