Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, состоятся три матча в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 22 ноября (время московское):

14:00. «Оренбург» — «Балтика»;

16:45. «Спартак» — ЦСКА;

19:30. «Рубин» — «Ахмат».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, также заработавший 33 очка после 15 туров. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

