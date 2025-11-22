Расписание матчей 12-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 22 ноября, стартует 12-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 12-го тура АПЛ (время московское)
Суббота, 22 ноября:
15:30. «Бёрнли» – «Челси»;
18:00. «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»;
18:00. «Борнмут» – «Вест Хэм Юнайтед»;
18:00. «Фулхэм» – «Сандерленд»;
18:00. «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»;
18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Брентфорд»;
20:30. «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити».
Воскресенье, 23 ноября:
17:00. «Лидс Юнайтед» – «Астон Вилла»;
19:30. «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».
Понедельник, 24 ноября:
23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (12). Тройку лидеров замыкает «Челси» (20).
