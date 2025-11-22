«Оренбург» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 матчей чемпионата России команда Ильдара Ахметзянова набрала 11 очков и занимает 14-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 28 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» со счётом 0:1, а «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1.

