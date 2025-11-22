Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Балтика: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 14:00

«Оренбург» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 матчей чемпионата России команда Ильдара Ахметзянова набрала 11 очков и занимает 14-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 28 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» со счётом 0:1, а «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
РПЛ! Дерби «Спартак» — ЦСКА! А ещё матчи «Балтики» и «Рубина». LIVE
Live
РПЛ! Дерби «Спартак» — ЦСКА! А ещё матчи «Балтики» и «Рубина». LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android