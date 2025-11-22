«Урал» — «Спартак» Кс: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 13:30

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Урал» и костромской «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 42 очка. На втором месте располагается «Урал» (39). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (15) и «Торпедо» (18).