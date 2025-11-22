«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:45

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

Главные футбольные дерби России: