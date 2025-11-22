Скидки
«Он словно инопланетянин!» Доннарумма отметил, что рад играть с Холандом в одной команде
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд активно выступал за его переход из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«[Холанд] Фантастический парень, такой спокойный, любит свою семью и проводить с ними время. Мы нашли общий язык. Даже когда мы играли друг против друга, мы поддерживали связь и часто общались после игр.

Когда у меня появилась возможность перейти в «Манчестер Сити», он написал мне. Эрлинг сильно настоял на моём приезде, и я ему очень благодарен. Он действительно отличный друг — хорошо, что я играю с ним, потому что играть против него слишком сложно! [Холанд] Словно инопланетянин!» — приводит слова Доннаруммы Sky Sports.

В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

