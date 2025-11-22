Капитан «Акрона» Савичев сломал фалангу пальца стопы и не выйдет на поле в 2025 году

«Акрон» в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья защитника и капитана команды Константина Савичева, получившего повреждение в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2). Игрок был заменён в перерыве. Подчёркивается, что у Савичева был диагностирован перелом фаланги пальца стопы в результате одного из стыков в концовке первого тайма.

«После матча игроку было проведено обследование, которое подтвердило наличие перелома — Константин пропустит оставшиеся два матча года», — приводит пресс-служба «Акрона» слова главного врача команды Руслана Засиева.

До конца 2025 года красно-чёрные встретятся в РПЛ с «Пари НН» (29 ноября) и «Зенитом» (6 декабря).

