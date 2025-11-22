Капитан «Акрона» Савичев сломал фалангу пальца стопы и не выйдет на поле в 2025 году
Поделиться
«Акрон» в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья защитника и капитана команды Константина Савичева, получившего повреждение в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2). Игрок был заменён в перерыве. Подчёркивается, что у Савичева был диагностирован перелом фаланги пальца стопы в результате одного из стыков в концовке первого тайма.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35' 0:2 Сааведра – 56' 1:2 Пестряков – 63' 2:2 Пестряков – 65' 3:2 Бокоев – 80'
«После матча игроку было проведено обследование, которое подтвердило наличие перелома — Константин пропустит оставшиеся два матча года», — приводит пресс-служба «Акрона» слова главного врача команды Руслана Засиева.
До конца 2025 года красно-чёрные встретятся в РПЛ с «Пари НН» (29 ноября) и «Зенитом» (6 декабря).
Материалы по теме
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
11:00
-
10:35
-
10:25
-
10:23
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:08
-
09:05
-
09:03
-
08:41
-
08:30
-
07:38
-
07:20
-
06:00
-
05:54
-
05:46
-
05:33
-
05:05
-
04:38
-
04:02
-
03:44
-
03:29
-
03:26
-
03:08
-
02:57
-
02:48
-
02:41
-
02:34
-
02:24