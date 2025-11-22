Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Акрона» Савичев сломал фалангу пальца стопы и не выйдет на поле в 2025 году

Капитан «Акрона» Савичев сломал фалангу пальца стопы и не выйдет на поле в 2025 году
Комментарии

«Акрон» в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья защитника и капитана команды Константина Савичева, получившего повреждение в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2). Игрок был заменён в перерыве. Подчёркивается, что у Савичева был диагностирован перелом фаланги пальца стопы в результате одного из стыков в концовке первого тайма.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

«После матча игроку было проведено обследование, которое подтвердило наличие перелома — Константин пропустит оставшиеся два матча года», — приводит пресс-служба «Акрона» слова главного врача команды Руслана Засиева.

До конца 2025 года красно-чёрные встретятся в РПЛ с «Пари НН» (29 ноября) и «Зенитом» (6 декабря).

Материалы по теме
Тренер «Акрона» Тедеев высказался о камбэке команды в матче РПЛ с «Сочи»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android