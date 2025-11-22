Инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о переходе Гарри Кейна в «Барселону»

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал в своём аккаунте в соцсети Х информацию, касающуюся возможного ухода Гарри Кейна из мюнхенской «Баварии». В последние месяцы в прессе активно обсуждаются перспективы возвращения англичанина на родину к 2026 году. Недавно к списку предполагаемых претендентов на 30-летнего бомбардира добавилась и испанская «Барселона».

По сведениям Романо, нападающий по-прежнему полностью доволен своим положением в немецком клубе. Он не намерен отвлекаться на трансферные слухи, которые регулярно появляются в медиапространстве. Источник сообщает, что, прежде чем принимать какие-либо решения о потенциальном переходе в каталонский гранд или рассматривать другие варианты, Кейн планирует провести переговоры с руководством «Баварии» относительно условий нового контракта.

Действующее соглашение Гарри Кейна с «Баварией» рассчитано до лета 2027 года. Его оценочная рыночная стоимость, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет € 75 млн.