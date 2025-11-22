Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о переходе Гарри Кейна в «Барселону»

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о переходе Гарри Кейна в «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал в своём аккаунте в соцсети Х информацию, касающуюся возможного ухода Гарри Кейна из мюнхенской «Баварии». В последние месяцы в прессе активно обсуждаются перспективы возвращения англичанина на родину к 2026 году. Недавно к списку предполагаемых претендентов на 30-летнего бомбардира добавилась и испанская «Барселона».

По сведениям Романо, нападающий по-прежнему полностью доволен своим положением в немецком клубе. Он не намерен отвлекаться на трансферные слухи, которые регулярно появляются в медиапространстве. Источник сообщает, что, прежде чем принимать какие-либо решения о потенциальном переходе в каталонский гранд или рассматривать другие варианты, Кейн планирует провести переговоры с руководством «Баварии» относительно условий нового контракта.

Действующее соглашение Гарри Кейна с «Баварией» рассчитано до лета 2027 года. Его оценочная рыночная стоимость, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Томас Тухель — о рекорде Гарри Кейна: это просто вишенка на торте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android