Романо: Адейеми из «Боруссии» хочет перейти в АПЛ в 2026 году

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми рассматривает возможность смены клуба в 2026 году. 23-летний футболист, демонстрирующий стабильную игру в Бундеслиге, привлёк внимание нескольких европейских грандов. Среди клубов, которым приписывается интерес к немецкому игроку, фигурируют английский «Манчестер Юнайтед», испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Однако, по данным источника, вероятность перехода атакующего игрока в чемпионат Италии крайне мала. Романо отметил, что итальянским клубам, включая миланский «Интер», будет экономически сложно осуществить такую дорогостоящую сделку, учитывая текущие рыночные реалии. На данный момент, по его данным, какие-либо переговоры с представителями «нерадзурри» не ведутся.

В настоящий момент Адейеми активно изучает доступные варианты и уже предпринял шаг по смене своего агента, что часто предшествует крупным трансферным переходам. Несмотря на обилие слухов и интерес различных клубов, приоритетное направление для немецкого игрока уже определено. Он выразил желание попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, что делает британские клубы фаворитами в потенциальной борьбе за его подпись.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Карима Адейеми в настоящее время оценивается в € 60 млн.