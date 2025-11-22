«Бёрнли» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 15:30

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бёрнли» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 матчей чемпионата Англии команда Скотта Паркера набрала 10 очков и занимает 17-е место. Подопечные Энцо Марески заработали 20 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Бёрнли» уступил «Вест Хэму» со счётом 2:3, а «Челси» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 3:0.

Самые дорогие футболисты: