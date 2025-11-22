«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 матчей чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 18 очков и занимают восьмое место. «Лесники» заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:3, а «Ноттингем Форест» победил «Лидс» со счётом 3:1.

