16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Ноттингем Форест: онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 18:00

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
После 11 матчей чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 18 очков и занимают восьмое место. «Лесники» заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:3, а «Ноттингем Форест» победил «Лидс» со счётом 3:1.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
