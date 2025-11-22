Скидки
Барселона — Атлетик Бильбао: онлайн-трансляция матча 13-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 18:15

«Барселона» — «Атлетик» Б: онлайн-трансляция матча 13-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик» Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
После 12 матчей чемпионата Испании команда Ханс-Дитера Флика набрала 28 очков и занимает второе место. Подопечные Эрнесто Вальверде заработали 17 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Барселона» победила «Сельту» со счётом 4:2, а «Атлетик» обыграл «Овьедо» со счётом 1:0. В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Алавесом» (29 ноября), а «Атлетик» — с «Леванте» (29 ноября).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
