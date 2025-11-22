«Ламин уже на высоком уровне». Снейдер допустил, что Ямаль может превзойти Месси

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Уэсли Снейдер высказался о сравнении 18-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с бывшим нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Были разговоры, сможет ли Ламин Ямаль когда-нибудь стать [новым] Месси, и вот Ямаль в «Барселоне» — это новый Месси. Клуб никогда его не отпустит, и думаю, что этот парень никогда не захочет уходить. Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его? Это возможно. Футболисты прибавляют с каждым годом, а он уже на очень высоком уровне», — приводит слова Снейдера Adventure Gamers.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. В каталонском клубе нападающий выиграл семь «Золотых мячей».

