Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России в 2025 году

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто был лучшим игроком национальной команды в 2025 году.

«Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя», — приводит слова Аршавина ТАСС.

В нынешнем году полузащитник «Монако» принял участие в трёх товарищеских матчах сборной России, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Матч с Чили стал 50-м для Головина в национальной команде. Всего в этих играх 29-летний футболист забил восемь голов и сделал 14 результативных передач. Головин дебютировал в сборной России в 2015 году.

