Президент Ла Лиги может быть дисквалифицирован за разглашение данных «Барселоны» — AS

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оказался под угрозой дисквалификации или отстранения от должности, сообщает AS. Это связано с предположительным разглашением конфиденциальной финансовой информации футбольного клуба «Барселона».

По информации издания, в пятницу, 21 ноября, Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело против Тебаса. Обвинение касается «публичного разглашения через заявление на официальном сайте Ла Лиги от 2 апреля 2025 года информации и данных, предоставленных «Барселоной» в соответствии с нормой по составлению бюджетов клубов». Согласно регламенту, подобные сведения носят конфиденциальный характер и подпадают под действие закона о защите данных.

Предпосылки к этому делу возникли из-за финансовых проблем «Барселоны» в прошлом сезоне. Тогда каталонский клуб испытывал трудности с регистрацией футболиста Даниэля Ольмо, приобретённого летом 2024 года у немецкого «Лейпцига» за € 55 млн. Ла Лига ранее сообщала о финансовых сложностях сине-гранатовых, связанных со сделкой о продаже VIP-лож на «Камп Ноу». Новый аудитор лиги обнаружил, что «Барселона» неправомерно включила в финансовую отчётность € 100 млн дохода от непроданных VIP-мест. Из-за этого лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла клубу зарегистрировать игроков.

«Барселона» обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ на это заявление Ла Лига удалила сообщение со своего официального сайта и других официальных каналов. Если TAD признает функционера виновным, ему грозит наказание от публичного выговора до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.