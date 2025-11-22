Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Ла Лиги может быть дисквалифицирован за разглашение данных «Барселоны» — AS

Президент Ла Лиги может быть дисквалифицирован за разглашение данных «Барселоны» — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оказался под угрозой дисквалификации или отстранения от должности, сообщает AS. Это связано с предположительным разглашением конфиденциальной финансовой информации футбольного клуба «Барселона».

По информации издания, в пятницу, 21 ноября, Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело против Тебаса. Обвинение касается «публичного разглашения через заявление на официальном сайте Ла Лиги от 2 апреля 2025 года информации и данных, предоставленных «Барселоной» в соответствии с нормой по составлению бюджетов клубов». Согласно регламенту, подобные сведения носят конфиденциальный характер и подпадают под действие закона о защите данных.

Предпосылки к этому делу возникли из-за финансовых проблем «Барселоны» в прошлом сезоне. Тогда каталонский клуб испытывал трудности с регистрацией футболиста Даниэля Ольмо, приобретённого летом 2024 года у немецкого «Лейпцига» за € 55 млн. Ла Лига ранее сообщала о финансовых сложностях сине-гранатовых, связанных со сделкой о продаже VIP-лож на «Камп Ноу». Новый аудитор лиги обнаружил, что «Барселона» неправомерно включила в финансовую отчётность € 100 млн дохода от непроданных VIP-мест. Из-за этого лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла клубу зарегистрировать игроков.

«Барселона» обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ на это заявление Ла Лига удалила сообщение со своего официального сайта и других официальных каналов. Если TAD признает функционера виновным, ему грозит наказание от публичного выговора до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.

Материалы по теме
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление об отмене матча «Барселоны» в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android