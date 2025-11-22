Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Главное, его не перехвалить». Дзюба высоко оценил игру Пестрякова в матче с «Сочи»

«Главное, его не перехвалить». Дзюба высоко оценил игру Пестрякова в матче с «Сочи»
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба отметил игру партнёров по команде Дмитрия Пестрякова и Марата Бокоева в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2). В этой встрече полузащитник Пестряков оформил дубль за две минуты, а защитник Бокоев с передачи Дзюбы забил победный мяч красно-чёрных.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

«Пестряков — большая умничка. Главное, его не перехвалить. Но он большой молодец, забил два очень важных гола. Марат Бокоев в очередной раз доказал, что достоин вызова в сборную», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Пестряков принял участие в 15 матчах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Бокоев провёл 15 встреч, где забил гол и сделал ассист.

Материалы по теме
«Акрон» выложил фото с высунувшим язык Дзюбой после камбэка в игре с «Сочи»

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android