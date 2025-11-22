«Главное, его не перехвалить». Дзюба высоко оценил игру Пестрякова в матче с «Сочи»
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба отметил игру партнёров по команде Дмитрия Пестрякова и Марата Бокоева в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2). В этой встрече полузащитник Пестряков оформил дубль за две минуты, а защитник Бокоев с передачи Дзюбы забил победный мяч красно-чёрных.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35' 0:2 Сааведра – 56' 1:2 Пестряков – 63' 2:2 Пестряков – 65' 3:2 Бокоев – 80'
«Пестряков — большая умничка. Главное, его не перехвалить. Но он большой молодец, забил два очень важных гола. Марат Бокоев в очередной раз доказал, что достоин вызова в сборную», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне РПЛ Пестряков принял участие в 15 матчах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Бокоев провёл 15 встреч, где забил гол и сделал ассист.
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
