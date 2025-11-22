«Барселона» отложила трансфер Гехи, защитник «Пэлас» уйдёт бесплатно летом — AS

Каталонская «Барселона» не планирует приобретать защитника английского «Кристал Пэлас» Марка Гехи в январское трансферное окно. Футболист станет свободным агентом по завершении текущего сезона. Это означает, что летом он сможет присоединиться к новому клубу без какой-либо компенсации за трансфер. Об этом сообщает издание AS.

Гехи, являющийся игроком сборной Англии, привлёк внимание ряда ведущих европейских клубов. Помимо «Барселоны», за его ситуацией активно следят мюнхенская «Бавария», французский «ПСЖ», а также английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Ранее сам футболист подтвердил, что не намерен продлевать своё действующее соглашение с «Кристал Пэлас».

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Марка Гехи оценивается в € 50 млн.