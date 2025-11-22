Скидки
В «Реале» считают Винисиуса «наследием» клуба и нацелены продлить с ним контракт — AS

Аудио-версия:
Мадридский «Реал» и нападающий Винисиус Жуниор находятся в поиске окончательного соглашения о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество. «Сливочные» считают, что 25-летний футболист является «наследием» клуба. Об этом сообщает AS.

По информации источника, противоречия, возникшие между сторонами по новому контракту после клубного чемпионата мира, были урегулированы в последние недели. Винисиус и «Реал» понимают, что продление трудового соглашения прекратит слухи, после чего наступит «этап стабильности и спокойствия», на котором игрок и «сливочные» получат выгоду в спортивном, социальном и экономическом плане.

Винисиус выступает в составе «Королевского клуба» с 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 338 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 111 голами и 87 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

