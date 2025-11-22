Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Романова: Вадим справится с давлением в дерби — у «Спартака» всё будет хорошо

Экс-тренер Романова: Вадим справится с давлением в дерби — у «Спартака» всё будет хорошо
Игорь Ковалевич, бывший тренер Вадима Романова в белорусском «Нафтане», рассказал, что у российского специалиста хорошее настроение перед дерби «Спартака» и ЦСКА в Мир РПЛ. На текущий момент Романов является и. о. главного тренера красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Судьба Вадима Романова в какой-то степени схожа с моей. Поэтому понятно, что никак тренировочный процесс в «Спартаке» он за это время не изменит. Единственное пожелание — найти контакт с игроками и коллективом. Вадим давно работает в структуре «Спартака», он очень порядочный человек. Думаю, он это сделает. И если так, у команды всё будет хорошо. Я слежу за российским чемпионатом и думаю, что «Спартак» должен возглавлять спартаковец. Это великий клуб, воспитавший много людей. Если руководство даст Романову время — у «Спартака» всё будет хорошо.

Говорил с Вадимом — у них хорошее настроение перед дерби. ЦСКА — серьёзный соперник, матчи всегда тяжёлые. Да, начинать с такой игры сложно, и Вадим Романов находится под давлением, но это жизнь. Советовать что-то не нужно — думаю, он справится», — сказал Ковалевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Это воспитанник «Спартака», который знает ценности клуба». Максименко — о Романове

Как появился «Спартак»:

