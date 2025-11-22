Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Порту» Самуэля Агехову — TEAMtalk

Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет предметный интерес к испанскому нападающему «Порту» Самуэлю Агехове. По информации издания TEAMtalk, английский клуб рассматривает возможность подписания этого футболиста в предстоящее зимнее трансферное окно. Руководство «шпор» сосредоточено на укреплении атакующей линии команды и видит в 21-летнем форварде потенциальное усиление.

Согласно источнику, в лондонском коллективе считают, что Самуэль Агехова идеально подходит под игровую модель наставника Томаса Франка. Его стиль игры и технические качества соответствуют требованиям, предъявляемым к атакующим футболистам в системе клуба.

В текущем сезоне испанец продемонстрировал высокую результативность. На его счету участие в 14 встречах во всех турнирах, в которых он смог забить девять голов. Помимо этого, футболист записал на свой счёт одну результативную передачу.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего в настоящее время оценивается в € 50 млн.

