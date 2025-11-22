Скидки
Главная Футбол Новости

Кармо ответил, с каким матчем в Бразилии можно сравнить дерби ЦСКА и «Спартака»

Кармо ответил, с каким матчем в Бразилии можно сравнить дерби ЦСКА и «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо высказался о грядущем матче со «Спартаком» в 16-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Конечно, понимаю принципиальность встречи. Будет очень важный матч для нашего клуба и наших болельщиков. Всю неделю мы очень хорошо тренировались, активно готовились к дерби. Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь наш фокус сейчас на этой игре. Мы хотим оставаться наверху турнирной таблицы и набирать очки. Для меня это самое большое дерби в России. Мы знаем, что у «Спартака» очень сильная команда, но и мы приложили все усилия в подготовке к этой встрече, чтобы в субботу смогли получить три очка.

С каким матчем в Бразилии можно сравнить дерби? Считаю, что «Сан-Паулу» – «Коринтианс» будет хорошим и точным сравнением. Кстати, матч между ними тоже будет на этой неделе», – приводит слова Кармо «Советский спорт».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
