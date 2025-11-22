Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кечинов: задачей Романова было замотивировать и подготовить игроков «Спартака» к дерби
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением о предстоящем дерби с ЦСКА. Матч состоится сегодня, 22 ноября, его начало — в 16:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«В каком бы состоянии ни находились команды, на каких бы местах в таблице ни шли — в таких матчах это абсолютно не имеет значения. Точно будет сумасшедшая самоотдача, настрой. Уверен, что в дерби мы увидим забитые мячи. Спартаковских болельщиков будет побольше, а из команды ушёл главный тренер. Это встряхнёт команду, и «Спартак» сегодня должен победить.

Думаю, психологически Романову сейчас тяжело. Но думаю, что он особо ничего не будет придумывать. После отставки Станковича прошло не так много времени, и задачей Романова было раскрепостить, замотивировать и подготовить футболистов к дерби. Не думаю, что будут кардинальные изменения — будут играть те, кто выходил при Станковиче.

Обидно, что Солари не сможет сыграть. Но уверен, что кто-то его достойно заменит. Бонгонда не сможет сыграть, а Угальде и Гарсия только вернулись из сборных. Но уверен, что глобально ничего не изменится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

