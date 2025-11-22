Скидки
Кечинов: у Романова нет большого имени и авторитета, но такие тренеры становились великими

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов выразил желание, чтобы и. о. главного тренера красно-белых Вадим Романов добился успеха в московской команде.

«Я бы очень хотел, чтобы у Романова получилось в «Спартаке». Чтобы эти четыре игры под его руководством команда провела уверенно, качественно по игре и результату. А уже после этого руководство будет думать и, возможно, даст ему шанс поработать до конца сезона. Ушёл Станкович. Да, Романов — тренер без большого имени и авторитета. Но были случаи, когда такие люди начинали работать — и всё шло в гору, они становились великими. Почему такого не может произойти и сейчас? Буду очень рад, если у Романова получится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

