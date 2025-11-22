Скидки
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стал вице-чемпионом Китая второй год подряд

Комментарии

Завершился матч заключительного, 30-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «ТЕДА» (Тяньцзинь). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Китай — Суперлига . 30-й тур
22 ноября 2025, суббота. 10:30 МСК
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
Окончен
1 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Нлаво – 12'     0:2 Си – 45+8'     0:3 Андре – 77'     1:3    

Несмотря на победу в заключительном туре, команда Слуцкого с 64 очками заняла второе место. Чемпионом Китая второй год подряд стал «Шанхай Порт», заработавший 66 очков.

В минувшем году «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста также занял второе место, набрав 77 очков. «Шанхай Порт» оказался впереди на одно очко.

Календарь китайской Суперлиги-2025
Турнирная таблица китайской Суперлиги-2025
Российские футболисты за рубежом:

