«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стал вице-чемпионом Китая второй год подряд

Завершился матч заключительного, 30-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «ТЕДА» (Тяньцзинь). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Несмотря на победу в заключительном туре, команда Слуцкого с 64 очками заняла второе место. Чемпионом Китая второй год подряд стал «Шанхай Порт», заработавший 66 очков.

В минувшем году «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста также занял второе место, набрав 77 очков. «Шанхай Порт» оказался впереди на одно очко.

