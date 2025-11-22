Скидки
Оренбург — Балтика: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ 2025/2026, 22 ноября

«Оренбург» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Горлюк, Томпсон, Гузина.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

После 15 матчей чемпионата России команда Ильдара Ахметзянова набрала 11 очков и занимает 14-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 28 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» со счётом 0:1, а «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
