Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартаку» нечего терять, Романову — тем более». Мор — о предстоящем дерби с ЦСКА

«Спартаку» нечего терять, Романову — тем более». Мор — о предстоящем дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Старт встречи запланирован на 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворита в дерби для меня нет. На чашу весов можно поставить обе команды — получится примерно одинаково. На чаше весов ЦСКА системный футбол и понимание главного тренера. С другой стороны, именно после матчей на сборные ЦСКА терпит поражения.

На чаше весов «Спартака» уход главного тренера. Непонятно, как Вадик Романов сумеет достучаться до игроков. При этом команда может сыграть резко и раскованно. «Спартак» играет дома — это тоже на чаше весов команды.

Фаворита не вижу, но жду интересный матч. «Спартаку» просто нечего терять, Романову — тем более. Вполне можно раскрепостить футболистов и играть в атаку, но ЦСКА может этим воспользоваться. Для меня абсолютно непредсказуемый матч, но не сомневаюсь, что будет много нервов», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Романов в «Спартаке» дебютирует в дерби с ЦСКА. Раньше такие старты заканчивались плохо
Романов в «Спартаке» дебютирует в дерби с ЦСКА. Раньше такие старты заканчивались плохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android