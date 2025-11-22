«Спартаку» нечего терять, Романову — тем более». Мор — о предстоящем дерби с ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Старт встречи запланирован на 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Фаворита в дерби для меня нет. На чашу весов можно поставить обе команды — получится примерно одинаково. На чаше весов ЦСКА системный футбол и понимание главного тренера. С другой стороны, именно после матчей на сборные ЦСКА терпит поражения.

На чаше весов «Спартака» уход главного тренера. Непонятно, как Вадик Романов сумеет достучаться до игроков. При этом команда может сыграть резко и раскованно. «Спартак» играет дома — это тоже на чаше весов команды.

Фаворита не вижу, но жду интересный матч. «Спартаку» просто нечего терять, Романову — тем более. Вполне можно раскрепостить футболистов и играть в атаку, но ЦСКА может этим воспользоваться. Для меня абсолютно непредсказуемый матч, но не сомневаюсь, что будет много нервов», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.