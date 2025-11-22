Дмитрий Парфёнов рассказал, что хотел бы увидеть в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Старт встречи запланирован на 16:45 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби.

«Дерби — это матч, который выносится за скобки. Думаю, будет много эмоций. ЦСКА играет активно, «Спартак» — в атаку. Будет интересный матч. Хотелось бы увидеть достаточно открытый и яркий матч с хорошими и адекватными эмоциями. Результат вам никто не скажет. Думаю, у «Спартака» есть преимущество за счёт домашней арены и потрясающей поддержки.

Небольшой промежуток времени прошёл, как Романов стал исполняющим обязанности. Если бы был длинный отрезок, можно было бы о чём-то говорить. Здесь — одна игра: эмоции, полный стадион. Не думаю, что будет много изменений. Романов работал в штабе. С ног на голову не надо ничего переворачивать. По последним матчам было более-менее видно и структуру, и сочетания игроков», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.