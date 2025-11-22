«Будет принципиальнейший матч!» Гладилин — о предстоящем дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем дерби с ЦСКА. Матч состоится сегодня, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало матча в 16:45.

«Будет интересная и принципиальная игра. Дерби всегда так проходит. Обеим командам нужна победа. ЦСКА — чтобы закрепиться в лидирующей группе, а «Спартаку» — чтобы уйти с того места, которое клуб не заслуживает.

Сегодня будет принципиальнейший и тяжёлый матч. Я предполагаю, что ЦСКА сейчас находится в хорошей форме и тоже хочет победить, потому что есть шанс бороться за чемпионство РПЛ», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.