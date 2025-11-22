Валерий Непомнящий: по составу «Спартак» выше ЦСКА, но невозможно предугадать результат

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Мне бы хотелось, чтобы армейцы были фаворитами дерби со «Спартаком». После паузы складывается так, что игроки сборной не очень хорошо готовы к первому матчу. Только в последней игре сборной России играли четыре армейца в составе. В этом смысле приоритет на стороне «Спартака», потому что там меньше игроков национальной команды.

По составу «Спартак» выше ЦСКА. У армейцев есть изъяны — нет забивного нападающего. Также не всё гладко в игре в обороне из-за нестабильности в составе. В этом смысле у «Спартака» тоже есть преимущество. Однако невозможно предугадать результат. Будет интересная и боевая игра. Я вчера смотрел игру «Сочи» с «Акроном» — чудеса какие-то. Так и здесь — всё может быть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

